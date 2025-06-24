Трамп критикує Ізраїль та Іран за порушення угоди про припинення вогню

Про даними Reuters.
24 червня президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення як Ізраїлю, так і Ірану, заявивши, що обидві країни порушили угоду про припинення вогню, яку він оголосив всього кілька годин тому. Цю інформацію повідомляє Reuters.
Під час прес-конференції перед від’їздом на саміт НАТО в Гаазі, Трамп зазначив, що Ізраїль “розвантажився” відразу після укладення угоди. Він також підкреслив, що ядерний потенціал Ірану більше не існує.
Окрім цього, Трамп опублікував повідомлення в соціальній мережі Truth Social, в якому закликав Ізраїль утриматися від бомбардувань Ірану.
“Ізраїлю. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозне порушення. Поверніть своїх пілотів додому, зараз!”
Ця ситуація продовжує розвиватися…
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