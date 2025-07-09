Трамп підтвердив запит України на систему Patriot та обговорив військову допомогу

Як раніше писало медіа Axios, Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту українського неба.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що Україна звернулася з проханням про надання ще однієї системи Patriot. Він зазначив, що Білий дім розглядає це питання, але підкреслив, що вартість цієї системи є досить високою.
“Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система.”
Трамп також висловив своє занепокоєння щодо витрат на війну, вважаючи, що її можна було б уникнути, якби він залишався на посаді президента.
“Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це.”
Крім того, Трамп прокоментував нещодавню масовану атаку Росії, під час якої було запущено понад 700 дронів.
“Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я не в захваті від того, що відбувається. Це війна, якої не повинно було бути… Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін.”
Відомо, що під час спілкування з Трампом президент України Володимир Зеленський обговорював не лише передачу ракет, а й можливість отримання самих систем ППО Patriot.
Раніше повідомлялося, що Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту українського неба. Деталі можливої допомоги планують обговорити під час майбутніх зустрічей команд України та США, зокрема за участі спеціального представника Трампа Кіта Келлога.
4 липня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Трамп висловив незадоволення діями Путіна та тимчасовою зупинкою поставок зброї Україні від США.
7 липня президент США оголосив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак, підкресливши, що Україна зазнає “дуже сильного удару” і повинна мати можливість оборонятися.
Після заяви Трампа Пентагон повідомив про початок відправки озброєння в Україну. Раніше президент США також зазначав, що під час розмови з Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.
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