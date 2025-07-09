Трамп підтвердив запит України на систему Patriot та обговорив військову допомогу

Як раніше писало медіа Axios, Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту українського неба.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що Україна звернулася з проханням про надання ще однієї системи Patriot. Він зазначив, що Білий дім розглядає це питання, але підкреслив, що вартість цієї системи є досить високою.

“Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система.” – Дональд Трамп

Трамп також висловив своє занепокоєння щодо витрат на війну, вважаючи, що її можна було б уникнути, якби він залишався на посаді президента.

“Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це.” – Дональд Трамп

Крім того, Трамп прокоментував нещодавню масовану атаку Росії, під час якої було запущено понад 700 дронів.

“Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я не в захваті від того, що відбувається. Це війна, якої не повинно було бути… Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін.” – Дональд Трамп

Відомо, що під час спілкування з Трампом президент України Володимир Зеленський обговорював не лише передачу ракет, а й можливість отримання самих систем ППО Patriot.

Раніше повідомлялося, що Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту українського неба. Деталі можливої допомоги планують обговорити під час майбутніх зустрічей команд України та США, зокрема за участі спеціального представника Трампа Кіта Келлога.

4 липня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Трамп висловив незадоволення діями Путіна та тимчасовою зупинкою поставок зброї Україні від США.

7 липня президент США оголосив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак, підкресливши, що Україна зазнає “дуже сильного удару” і повинна мати можливість оборонятися.

Після заяви Трампа Пентагон повідомив про початок відправки озброєння в Україну. Раніше президент США також зазначав, що під час розмови з Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.