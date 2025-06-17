Трамп розглядає підтримку ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану

Про це повідомили CBS News кілька джерел

Президент Дональд Трамп розглядає можливість підтримки ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, про що повідомили кілька джерел, знайомих із ситуацією. Однією з основних цілей може стати підземний об’єкт зі збагачення урану Фордо, який вважається критично важливим для ядерної програми Ірану. Цей об’єкт розташований на глибині близько 90 метрів під землею і має потужну систему протиповітряної оборони, що робить його ймовірним місцем для реалізації іранської програми створення ядерної зброї.

Експерти з нерозповсюдження ядерної зброї вважають, що саме на об’єкті Фордо Іран планує збагачувати уран до рівня, придатного для виготовлення зброї, а також нарощувати запаси збагаченого урану. Проте серед найближчих радників Трампа немає єдності щодо подальших дій. Це питання планується обговорити на нараді з командою національної безпеки президента у Ситуаційній кімнаті Білого дому.

У нараді братимуть участь віцепрезидент Джей Ді Ванс, державний секретар Марко Рубіо, директорка національної розвідки Тулсі Ґаббард і спеціальний представник у справах Близького Сходу Стів Віткофф. За даними МАГАТЕ, Іран значно збільшив запаси урану, збагаченого до рівня, близького до збройового, хоча уряд Ірану наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.

Операція Ізраїлю проти ядерних об’єктів Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові об’єкти. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.”

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері. Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази. На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території, на що Вашингтон відповів запереченням і закликом до Тегерана сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.