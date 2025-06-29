Трамп про санкції проти Ірану та удари по ядерних об'єктах

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News

Президент США Дональд Трамп висловив можливість скасування санкцій, які були накладені на Іран. Цю інформацію він озвучив під час інтерв’ю на телеканалі Fox News.

Трамп підкреслив, що наразі Сполучені Штати продовжують утримувати санкції проти Ірану.

“І якщо вони (іранці. – ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції.” – Дональд Трамп

27 червня Трамп заявив, що дав розпорядження про зупинку заходів, спрямованих на послаблення санкцій, після висловлювань верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Він також зазначив, що американські військово-повітряні сили готові завдати нових ударів по іранських ядерних об’єктах, якщо буде підтверджено, що Тегеран зберігає свої можливості збагачення урану.

Раніше Трамп акцентував, що США не планують зменшувати тиск на Тегеран щодо його ядерної програми і не виключають можливість відновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Удари США по ядерних об’єктах в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану.

За його словами, усі атаковані ядерні об’єкти “були повністю знищені”. Президент попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, наступні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Тегераном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що протиповітряна оборона перехопила ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент Трамп відреагував на запуск ракет по американській базі у Катар, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.