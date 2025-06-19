Трамп розглядає військові дії проти Ірану на тлі атак Ізраїлю

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливих військових дій проти Ірану протягом найближчих двох тижнів. Про це 19 червня на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт зазначила, що Трамп вважає, що існує “істотна ймовірність” нових переговорів з Іраном стосовно його ядерної програми. Вона процитувала президента:

“Виходячи з того, що є значний шанс переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я прийму своє рішення, починати (участь у війні – ред) чи ні”.

Напередодні The Wall Street Journal повідомив, що Трамп схвалив плани атаки на Іран, але вирішив тимчасово їх відкласти, щоб дочекатися реакції Тегерана щодо його ядерної програми.

Згідно з інформацією видання, одним із можливих об’єктів для атаки є завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований під горою і вважається недосяжним для більшості звичайних авіабомб, окрім найпотужніших.

Коментуючи цю ситуацію, Трамп зазначив, що журналісти “не мають уявлення” про його думки щодо Ірану. Раніше він відповів на запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану так: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підкреслив, що Іран не капітулює і попередив про “непоправні наслідки” будь-якого американського військового втручання.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також додав, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджує, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.