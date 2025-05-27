Трамп розглядає нові санкції проти Росії через війну в Україні

Про це газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії в найближчі дні. Це рішення викликане його розчаруванням через постійні атаки на Україну та повільний прогрес у мирних переговорах. Інформацію про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

Згідно з даними одного з інформаторів, нові обмеження не торкнуться банківського сектору, але можуть включати інші заходи, спрямовані на посилення тиску на російського президента з метою отримання поступок у переговорах. Особливу увагу планується приділити досягненню 30-денного припинення вогню, яке підтримується Україною.

Проте Трамп також може ухвалити рішення про відмову від введення нових санкцій. За словами осіб, близьких до президента, він “втомився від мирних переговорів” і готовий повністю їх зупинити, якщо наступна спроба не принесе результату.

26 травня Трамп висловив критику на адресу російських бомбардувань України, зазначивши, що незадоволений діями Путіна, оскільки той “посилає ракети по містах і вбиває людей”. У той же день президент США натякнув на можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У відповідь на заяви Трампа, речник Путіна охарактеризував його реакцію на обстріли українських міст як “емоційну”. Він також зазначив, що Росія нібито вдячна Трампу за ініціювання переговорного процесу між РФ та Україною.

Водночас речниця Єврокомісії підкреслила необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зазначивши, що масовані повітряні обстріли України свідчать про те, що РФ не зацікавлена в мирних переговорах.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Трамп усвідомлює, що прагнення Путіна до миру не є щирими. Він також сподівається на приєднання США до європейських санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що на останні атаки Росії на Україну слід відповісти новими санкціями з боку Заходу. Він висловив сподівання, що Сполучені Штати також запровадять нові пакети санкцій, які змусили б Путіна сісти за стіл переговорів.