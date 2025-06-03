Трамп готовий підтримати жорсткі санкції проти Росії

Як повідомляє брифінг Керолайн Левітт

На брифінгу 3 червня речниця Білого Дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп залишає за собою можливість запровадження санкцій проти Росії у разі необхідності. Вона підкреслила, що Трамп готовий вжити заходів, якщо це буде потрібно, і сподівається на підтримку Конгресу у цьому питанні.

“І, як ви знаєте, Росія та Україна вчора провели прямі переговори. Тому я хотіла б нагадати всім, як далеко ми зайшли лише за чотири місяці. Я маю на увазі, що минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори, і саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за переговори.” – Керолайн Левітт

Левітт також зазначила, що президент несе відповідальність за зовнішню політику США. У той же день у Сенаті США представники обох партій працюють над новим масштабним двопартійним пакетом санкцій проти Росії, очікуючи на підтримку від Трампа.

Сенатор Ліндсі Грем, ініціатор законопроєкту, охарактеризував його як “найжорсткіший з усіх, які він бачив за роки роботи в Сенаті”. Він зазначив, що документ розроблявся у тісній співпраці з радниками Трампа, хоча сам президент ще офіційно не висловив підтримку цьому законопроєкту.

Законопроєкт, який отримав підтримку понад 80 сенаторів, передбачає введення 500% мит на російські енергоносії для країн-імпортерів. Це може суттєво вплинути на ключових партнерів Москви, таких як Китай та Індія, які складають 70% експорту російської нафти, газу та урану.