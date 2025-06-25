Трамп про передачу Україні систем Patriot: обмеження та перспективи

Як повідомляє YouTube-канал з пресконференції Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив бажання передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що це питання має свої обмеження. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, що відбулася після саміту НАТО в Гаазі.

“Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони й нам потрібні, бо ми передавали їх Ізраїлю. Ми маємо подивитись, чи можемо ми їх надати Україні. Я хочу їх передати.” – Дональд Трамп

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова придбати десять систем ППО Patriot у США за 15 мільярдів доларів. Він також зазначив, що деякі європейські партнери можуть допомогти з фінансуванням цієї угоди.

“Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?” – Володимир Зеленський

Зеленський також планував обговорити питання купівлі систем Patriot з Трампом під час зустрічі G7, але президент США залишив саміт у Канаді раніше через військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

25 червня Зеленський і Трамп провели зустріч на саміті НАТО, яка тривала близько 50 хвилин. Трамп зазначив, що під час цієї розмови не обговорювали питання припинення вогню у російсько-українській війні.