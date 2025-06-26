Дональд Трамп критикує CNN і NYT через новини про Іран

Як зазначає відеозапис брифінгу Піта Гегсета на YouTube

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що журналістів CNN та The New York Times можуть звільнити через “вигадані” новини про ядерні об’єкти в Ірані. Цю інформацію він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, яка наразі недоступна для користувачів в Україні.

“Ходять чутки, що провальні New York Times і фейкові новини CNN звільнять репортерів, які вигадали фейкові історії про іранські ядерні об’єкти, бо вони все неправильно подали. Подивимось, що буде далі?” – Дональд Трамп

На фоні цих подій міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу 26 червня зазначив, що Трамп керував “найскладнішою та найсекретнішою військовою операцією в історії”, яка завершилася “приголомшливим успіхом” – досягненням припинення вогню та завершенням 12-денної війни.

Гегсет підкреслив, що завдяки рішучим діям вдалося “знищити ядерний потенціал Ірану”. Він також розкритикував попередні оцінки, які були оприлюднені медіа на основі звіту Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), назвавши їх поспішними та такими, що “ґрунтуються на ключових припущеннях”.

“DIA визнає, що це попередній звіт з низьким рівнем достовірності, який потребує уточнення на основі додаткових розвідданих.” – Піт Гегсет, міністр оборони США

На даний момент CNN та The New York Times ще не надали офіційного коментаря щодо заяви Дональда Трампа.

Ця ситуація продовжує розвиватися…