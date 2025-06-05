Конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском: нові звинувачення

Як повідомляє соцмережа Truth Social Дональда Трампа

У світі бізнесу та політики розгорівся новий скандал: президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Ілона Маска, заявивши, що той “вичерпав себе”. Ці слова Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social, яка наразі недоступна для користувачів в Україні.

“Ілон ‘вичерпав себе’, я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів, і він просто збожеволів!” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що для економії бюджетних коштів США необхідно припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском.

“Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив.” – Дональд Трамп

У відповідь на критику, Ілон Маск опублікував пост у соцмережі Х (колишній Twitter), де назвав слова Трампа “брехнею”.

“Така очевидна брехня. Так сумно.” – Ілон Маск

Маск також поділився скриншотом заяви Трампа і згодом додав новий пост, у якому стверджує, що частина документів, пов’язаних із справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, не була опублікована через згадку імені Трампа.

“Час скинути справді велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені.” – Ілон Маск

Нагадаємо, що Джеффрі Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції. Заява Маска додала новий рівень напруженості у публічний конфлікт між цими двома відомими особистостями.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини про цей конфлікт будуть оновлюватися.