Дональд Трамп критикує Ілона Маска через податковий законопроєкт

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив своє невдоволення публічною критикою Ілона Маска стосовно законопроєкту, що передбачає значне зниження податків та збільшення витрат. Ці коментарі Трамп зробив під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 червня, коли в країні перебував німецький канцлер Фрідріх Мерц.

“Послухайте, у нас з Ілоном були чудові відносини. Я не знаю, чи будуть вони у нас ще. Він говорив про мене найпрекрасніші речі, і він не говорив про мене погано особисто, але я впевнений, що це буде наступною розмовою. Але я, я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону.” – Дональд Трамп

Трамп висловив припущення, що критика Маска може бути пов’язана з намірами скасувати податкові пільги для покупців електромобілів. У відповідь Ілон Маск, як керівник компанії Tesla, зазначив, що виступає проти законопроєкту через можливе збільшення федерального дефіциту.

Президент також підкреслив, що Маск, який нещодавно залишив Білий дім після роботи в Департаменті урядової ефективності, міг бути засмучений через розставання з адміністрацією.

“Він не перший. Люди залишають мою адміністрацію… а потім, у якийсь момент, їм дуже не вистачає її, і деякі з них приймають відставку, а деякі навіть стають ворожими.” – Дональд Трамп

Під час виступу Трампа Маск опублікував у соціальній мережі X пост із написом “Slim Beautiful Bill for the win” (“Тонкий красивий законопроект – перемога”), натякаючи на офіційну назву законопроєкту – “Big Beautiful Bill Act”.

Згодом Маск додав, що підтримує скорочення кредитів на електромобілі, якщо республіканці виключать із законопроєкту “гору огидної свинини” – марнотратних витрат.

Ілон Маск був важливим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах 2024 року, а також очолював Департамент ефективності уряду. Його діяльність призвела до скасування тисяч робочих місць у федеральних структурах та скорочення мільярдів доларів іноземної допомоги, що викликало збої в роботі агентств і протести біля торгових точок Tesla у США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента США. Його термін спеціального держслужбовця закінчувався наприкінці травня, відповідно до законодавства, яке обмежує перебування на держслужбі осіб із таким статусом до 130 днів.