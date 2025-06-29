Трамп критикує суд над Нетаньяху та підтримує удари США по Ірану

Як повідомляє сторінка Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив різку критику на адресу ізраїльських прокурорів, які ведуть справу про корупцію проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Цю інформацію він оприлюднив 28 червня на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що судовий процес відволікає Нетаньяху від важливих переговорів з палестинським угрупованням ХАМАС, які спрямовані на повернення ізраїльських заручників. Він також вважає, що судові слухання заважають переговорам щодо усунення ядерної загрози з боку Ірану.

“Як можливо, що прем’єр-міністр Ізраїлю змушений цілими днями сидіти в залі суду через ніщо – сигари, ляльку Багза Банні тощо? Це політичне полювання на відьом, дуже схоже на те, яке я пережив сам.” – Дональд Трамп

Він також нагадав, що Сполучені Штати щорічно витрачають мільярди доларів на підтримку Ізраїлю, підкреслюючи, що Вашингтон не має наміру терпіти таку ситуацію.

“Ми щойно здобули велику перемогу з прем’єр-міністром Бібі Нетаньяху на чолі, і це серйозно затьмарює нашу перемогу. Залиште Бібі в спокої, у нього велика робота!” – Дональд Трамп

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Американський лідер попередив, що у разі відсутності мирних домовленостей з Тегераном, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

У грудні 2024 року Нетаньяху дав свідчення в окружному суді Тель-Авіва в рамках судового процесу щодо корупції проти нього.