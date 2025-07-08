Трамп критикує Путіна і розглядає нові санкції проти Росії

Як зазначає медіа The Guardian

Дональд Трамп, лідер Сполучених Штатів, висловив своє незадоволення щодо Володимира Путіна, президента Росії, зазначивши, що той часто говорить “багато маячні” стосовно війни в Україні. Під час прес-конференції 8 липня Трамп повідомив, що розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії. Цю інформацію оприлюднили в ЗМІ.

“Від Путіна сиплеться багато маячні, якщо ви хочете знати правду. Він завжди дуже милий, але виявляється, що в цьому не має жодного сенсу.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що його незадоволення викликане тим, що Путін “вбиває багато людей, велика частина з яких – його солдати”. За його словами, втрати в Україні становлять приблизно 7 тисяч осіб на тиждень з обох сторін конфлікту.

На запитання журналістів про можливі дії США щодо російської влади, Трамп відповів: “Я не буду вам цього говорити, ми хочемо зробити невеликий сюрприз”. Проте він підтвердив, що розглядає варіант запровадження нових санкцій.

Крім того, Трамп підтвердив наміри Вашингтона постачати оборонні озброєння Україні, пояснюючи це тим, що Путін “не ставиться до людей належним чином” і “вбиває надто багато людей”.

“Ми хочемо поставити оборонні озброєння, тому що Путін не ставиться до людей належним чином. Він вбиває надто багато людей. Тому ми посилаємо в Україну деякі оборонні озброєння. Я схвалив це.” – Дональд Трамп

Після завершення свого другого терміну на посаді президента Трамп неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, однак зазначив, що Вашингтон утримується від їх запровадження в надії на укладення “мирної угоди”.

Раніше, 25 червня, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для введення санкцій проти Росії.