Трамп заявив про контроль США над небом Ірану під час конфлікту з Ізраїлем

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США “контролюють небо” над Іраном. Це сталося на фоні ескалації напруженості, коли 13 червня Ізраїль здійснив авіаудари по ядерних об’єктах в Ірані, на що Іран відповів ракетними та дроновими атаками на ізраїльську територію.

Трамп поділився своїми думками у соціальній мережі Truth Social, підкресливши переваги американського оборонного обладнання.

“В Ірану були хороші радари та інше оборонне обладнання, і їх було багато, але воно не зрівняється з американським обладнанням, розробленим та виробленим у США. Ніхто не робить це краще, ніж стара добра Америка.” – Дональд Трамп

Крім того, Трамп вирішив покинути саміт G7 раніше, що, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, було пов’язано з ініціативою щодо мирних переговорів між Іраном та Ізраїлем. Однак Трамп спростував цю інформацію.

17 червня він закликав до термінового залишення Тегерана, зазначивши, що Іран повинен був підписати ядерну угоду. Раніше, 15 червня, він висловив намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численним цілям, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після ізраїльських авіаударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові військові бази та оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ізраїльських атак. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

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