Трамп відтермінував 50% тарифи на імпорт з ЄС до липня 2025 року

Про це він заявив у власній соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про відтермінування введення 50% тарифу на імпорт з Європейського Союзу до 9 липня 2025 року. Це рішення було прийнято з метою надання додаткового часу для проведення торговельних переговорів. Трамп поділився цією інформацією на своїй платформі Truth Social.

У своєму повідомленні він зазначив, що отримав дзвінок від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка попросила продовжити термін дії тарифу, що мав вступити в силу 1 червня. Трамп погодився на цю пропозицію, підкресливши, що переговори мають розпочатися найближчим часом.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила цю розмову у своєму дописі в мережі X, зазначивши, що ЄС потребує додаткового часу для досягнення угоди. Вона підкреслила, що переговори будуть «швидкими та рішучими».

«ЄС та США мають найважливіші та найтісніші торговельні відносини у світі. Щоб досягти вигідної угоди, нам знадобиться час до 9 липня», – написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 23 травня Трамп оголосив про намір ввести 50% мита на товари з ЄС, оскільки торговельні переговори зайшли в глухий кут. Він звинуватив Європейський Союз у «монетарних маніпуляціях» та «несправедливих судових процесах» проти американських компаній, що призвело до значного дефіциту в торгівлі між США та ЄС, який перевищує 250 мільярдів доларів на рік.

Раніше, 2 квітня 2025 року, адміністрація Трампа вже запровадила 20% мито на імпорт з ЄС, яке було тимчасово знижене до 10% для проведення переговорів. Брюссель пропонував Вашингтону угоду про взаємне скасування мит на промислові товари, але ці переговори не принесли результату.

У відповідь на американські мита ЄС підготував пакет заходів, включаючи 25% мито на американські товари на суму 21 мільярд євро, яке мало набути чинності у квітні, але було призупинене на 90 днів.

Оголошення Трампа викликало занепокоєння на фінансових ринках: європейські фондові індекси та акції компанії Apple зазнали різкого падіння, а ціни на нафту знизилися через побоювання щодо можливого глобального економічного спаду.