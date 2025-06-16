Трамп відклав санкції проти Росії, ЄС запровадив 18-й пакет обмежень

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення відкласти введення нових санкцій проти Росії, сподіваючись на можливе укладення мирної угоди, що призведе до завершення війни в Україні. Цю інформацію він озвучив журналістам під час саміту G7, що проходив у Канаді.
“Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду.”
Відповідаючи на запитання про підтримку закликів Європи до нових санкцій, Трамп зазначив:
“Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це.”
На запитання, чому США не вводять санкції самостійно, він пояснив:
“Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода.”
Трамп також підкреслив, що накладення санкцій має значні фінансові наслідки для США:
“І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом.”
Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії
У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Російської Федерації. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.
Енергетичний сектор та газ
- Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.
- Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.
- Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.
- Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.
Фінансовий сектор та банки
- Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обходити санкції.
- Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.
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