Трамп відклав санкції проти Росії, ЄС запровадив 18-й пакет обмежень

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення відкласти введення нових санкцій проти Росії, сподіваючись на можливе укладення мирної угоди, що призведе до завершення війни в Україні. Цю інформацію він озвучив журналістам під час саміту G7, що проходив у Канаді.

“Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду.” – Дональд Трамп

Відповідаючи на запитання про підтримку закликів Європи до нових санкцій, Трамп зазначив:

“Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це.” – Дональд Трамп

На запитання, чому США не вводять санкції самостійно, він пояснив:

“Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що накладення санкцій має значні фінансові наслідки для США:

“І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом.” – Дональд Трамп

Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Російської Федерації. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банки