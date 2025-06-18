Трамп переніс термін продажу TikTok у США до вересня 2025 року

Про це у вівторок повідомив Білий дім, пише Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову переніс термін, наданий китайській компанії ByteDance для продажу американських активів TikTok. Це сталося незважаючи на законодавчі вимоги, які зобов’язують компанію або продати додаток, або заблокувати його. Про це повідомили в Білому домі.

Згідно з новим рішенням, крайній термін перенесено з 19 червня на середину вересня 2025 року. Це вже третє відтермінування, адже за законом ByteDance повинна була завершити продаж американської частини TikTok ще в січні.

“Президент Трамп не хоче, щоб TikTok зник. Він підпише новий указ, щоб додаток і далі працював, поки триває підготовка до продажу.” – Каролін Левітт, речниця Білого дому

Відомо, що TikTok став важливим інструментом у передвиборчій кампанії Трампа 2024 року, допомагаючи йому залучити молодих виборців. Трамп також висловив сподівання на досягнення угоди з Китаєм, згадавши президента Сі Цзіньпіна.

Раніше розглядалася можливість створення нової американської компанії, яка б контролювала операції TikTok у США, але переговори були призупинені через заперечення Китаю, яке стало відповіддю на високі мита, запроваджені Трампом.

На сьогодні TikTok має понад 170 мільйонів користувачів у США.

Причини заборони TikTok у США

Законопроєкт, який вимагав від ByteDance продати TikTok американському власнику протягом дев’яти місяців, був підписаний президентом Джо Байденом 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції США визначило, що TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці.

Влада вважає, що через додаток Китай може поширювати пропаганду та використовувати програмне забезпечення, яке спонукає дітей проводити більше часу на платформі. Ще однією причиною є побоювання, що уряд КНР може отримати доступ до даних користувачів TikTok, оскільки за китайським законодавством компанії зобов’язані співпрацювати з державною розвідкою.

Генеральний директор ByteDance Шоу Цзі Чу раніше запевняв, що дані американських користувачів будуть захищені від доступу з Китаю і зберігатимуться на серверах, якими керує сторонній підрядник – компанія Oracle Corp.

Термін, до якого ByteDance мала продати TikTok, завершився 19 січня 2025 року. Компанія вважає, що закон порушує свободу слова відповідно до Першої поправки до Конституції США. У грудні 2024 року ByteDance звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити дію закону, але 17 січня суд підтримав його.

За інформацією Bloomberg, китайська влада розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо заборони уникнути не вдасться. ByteDance відмовилася коментувати цю інформацію.

18 січня 2025 року, менш ніж за дві години до набуття чинності заборони, TikTok припинив свою роботу у США, зник з App Store та почав видавати помилки у Google Play. Однак Трамп заявив, що після інавгурації відтермінує блокування платформи, і вже через кілька годин додаток почав відновлювати свою роботу.