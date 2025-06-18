Трамп дозволив планування атаки на Іран: загострення конфлікту на Близькому Сході

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з перебігом обговорень джерел.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив високопосадовцям, що він дав зелене світло для планування атаки на Іран, але вирішив відкласти її, щоб дати можливість Тегерану переглянути свою ядерну програму. Цю інформацію оприлюднили джерела, обізнані з ходом обговорень.

Однією з основних цілей США є об’єкт зі збагачення урану у Фордо, який розташований під землею і, за оцінками військових експертів, є важкодоступним для більшості звичайних авіабомб, за винятком найпотужніших.

Нещодавно США посилили свою військову присутність на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США прибув до східної частини Середземного моря, а друга ударна авіаносна група прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон запевняє, що ці дії мають виключно оборонний характер, розгортання сил може покращити позиції США у разі, якщо Трамп вирішить підтримати ізраїльські удари по Ірану. Це також може бути частиною стратегії тиску на Іран, щоб змусити його до поступок.

Тим часом Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами, і, за даними правозахисних організацій, кількість загиблих в Ірані перевищила 450 осіб, тоді як в Ізраїлі внаслідок іранських атак загинуло 24 людини.

На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів:

“Можливо, зроблю це, можливо, ні”. – Дональд Трамп

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не піддасться тиску і попередив, що будь-яке американське військове втручання призведе до серйозних наслідків.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. – Біньямін Нетаньягу

Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто всіх цілей.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час ізраїльської атаки.

У відповідь на удари Ізраїлю, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.