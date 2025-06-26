Трамп вимагає звільнення журналістки CNN через репортажі про удари по Ірану

Редакція CNN у коментарі The Hill заявила, що повністю підтримує Бертран та її команду.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив вимогу про звільнення журналістки CNN Наташі Бертран через її репортажі, що стосуються наслідків американських авіаударів по Ірану. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі на платформі Truth Social.

“Наташу Бертран слід ЗВІЛЬНИТИ з CNN! Я три дні спостерігав за її публікацією фейкових новин. Їй слід НЕГАЙНО оголосити догану, а потім викинути ‘як собаку'” – Дональд Трамп

Трамп звинуватив Бертран у тому, що вона “збрехала” про наслідки ударів по ядерних об’єктах Ірану, намагаючись піддати сумніву роботу американських пілотів Patriot, які, на його думку, виконали “чудову роботу”.

“Насправді вони виконали ЧУДОВУ роботу та отримали ‘платіжну відповідальність’ – ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ! Їй не можна дозволяти працювати на CNN, де працюють фейкові новини. Саме такі люди, як вона, зруйнували репутацію колись чудової мережі” – Дональд Трамп

Редакція CNN у відповідь на критику Трампа підтвердила свою підтримку Наташі Бертран та її команди. Вони підкреслили, що матеріали журналістки ґрунтуються на точній інформації та мають важливе суспільне значення, а звинувачення з боку президента вважають безпідставними.

“У репортажах CNN чітко зазначено, що це був початковий висновок, який може змінитися за наявності додаткових розвідувальних даних. Ми вважаємо недоцільним критикувати репортерів CNN за точне висвітлення існування оцінки та точну характеристику її висновків, які відповідають суспільним інтересам” – речник редакції CNN

Нещодавно американські ЗМІ, включаючи CNN, Reuters та BBC, опублікували матеріали з попередньою оцінкою наслідків ударів США по ядерних об’єктах Ірану. За інформацією журналістів, ці удари не призвели до повного знищення іранської ядерної програми, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Оцінка була підготовлена Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США (DIA) та розвідувальним підрозділом Пентагону на основі попереднього аналізу бойових збитків, проведеного Центральним командуванням США. Трамп у своєму дописі назвав ці новини “фейковими”.

22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних переговорів з Тегераном, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний обстріл, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американців не постраждав.