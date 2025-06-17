Трамп спростував слова Макрона про переговори на саміті G7

На полях саміту G7 Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Про це пише Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спростував слова французького колеги Еммануеля Макрона, який стверджував, що Трамп залишив саміт G7 для обговорення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію Трамп оприлюднив на своїй платформі Truth Social.

Американський лідер підкреслив, що Макрон помилився, коли заявив, що його повернення до Вашингтона пов’язане з переговорами про “припинення вогню”.

“Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється.” – Дональд Трамп

Трамп вирішив покинути саміт G7 раніше запланованого терміну. Перед від’їздом він закликав усіх американців терміново евакуюватися з Тегерана, столиці Ірану.

На саміті G7 Макрон зазначив, що Трамп висловив пропозицію про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

Французького президента запитали про його думку щодо раптового повернення Трампа до Вашингтона на фоні загострення відносин між Ізраїлем та Іраном, а також про можливість нових ініціатив США у переговорах. Макрон відповів: