Трамп спростував накази по Ірану, Ізраїль атакує ядерні об'єкти

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив свою думку щодо інформації, що з’явилася в медіа про можливі удари по Ірану, підкресливши, що не віддавав жодних наказів військовим. Він зазначив, що журналісти “не мають уявлення” про його позицію в цій справі.

У своєму пості на платформі Truth Social Трамп написав:

“The Wall Street Journal уявлення не має, що я думаю з приводу Ірану.”

Раніше видання WSJ, посилаючись на джерела, повідомило, що Трамп інформував високопосадовців про можливість атаки на Іран, але вирішив відкласти її, чекаючи на реакцію Тегерана щодо ядерної програми.

Згідно з інформацією, одним із потенційних об’єктів для удару є завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований під землею і вважається важкодоступним для звичайних авіабомб, за винятком найпотужніших.

На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не піддасться тиску і попередив про “непоправні наслідки” у разі американського військового втручання.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях, включаючи об’єкти зі збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдань.

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після цих ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до атак Ізраїлю на іранську територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.