Як повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією, опублікованою у The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським запевнив, що призупинення американської військової допомоги Україні не було його особистим рішенням.

Видання, посилаючись на джерела, близькі до обговорення між Трампом і Зеленським 4 липня, зазначає, що президент США заперечував свою причетність до затримки у постачанні раніше узгодженої допомоги.

“Я не є відповідальним за призупинення постачання допомоги.”

Трамп також підкреслив, що дав вказівку провести переоцінку запасів на складах Пентагону після ударів по Ірану, але не наказував зупиняти постачання зброї.

Після розмови з Зеленським Трамп висловив задоволення від бесіди та підтвердив намір підтримувати Україну, а також вперше засумнівався в намірах російського керівництва щодо миру.

Володимир Зеленський, у свою чергу, охарактеризував цю розмову як “найкращу за увесь час”.

7 липня Трамп оголосив про зміни у своїй політиці стосовно України, заявивши, що Сполучені Штати повинні надати Україні зброю для захисту. Одночасно Пентагон повідомив про передачу Україні додаткових оборонних засобів.

Додаткову інформацію про можливі причини призупинення постачання зброї з боку США можна знайти у відповідних матеріалах.