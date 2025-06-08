Трамп розгортає Національну гвардію через протести в Лос-Анджелесі

Як пише агенція новин AP News

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії для контролю над протестами, які тривають у Лос-Анджелесі. Ці протести, що виникли через дії федеральних імміграційних органів, тривають вже другий день. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті Білого дому.

Перші акції протесту розпочалися ввечері 6 червня, після того як співробітники імміграційної та митної служби заарештували щонайменше 118 осіб за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах зібралося близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних органів і напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

Зростання напруженості у Парамаунті

7 червня у Парамаунті, штат Каліфорнія, нові зіткнення відбулися біля магазину Home Depot, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники відповідали, кидаючи каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

Згідно з інформацією агенції AP News, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронців. На фотографіях видно протестувальників з прапорами Мексики, Буркіна-Фасо та Сальвадору.

Офіційна реакція Білого дому

Білий дім оголосив, що Трамп розгорне Національну гвардію для “боротьби з беззаконням, яке стало поширеним”. Військові мають прибути до Лос-Анджелеса протягом 24 годин. У указі зазначено, що військовий персонал може виконувати заходи, які Міністр оборони вважає необхідними для захисту федерального персоналу та майна.

“Для виконання цієї місії розгорнутий військовий персонал може виконувати ті військово-захисні заходи, які Міністр оборони вважає обґрунтовано необхідними для забезпечення захисту та безпеки федерального персоналу та майна.”

Газета The New York Times зазначає, що Трамп скористався положенням “10 USC 12406” із Розділу 10 Кодексу США про Збройні сили, що дозволяє президенту залучати військових для забезпечення дотримання закону та придушення повстань без згоди місцевої влади. Міністр оборони Піт Хегсет попередив, що Пентагон готовий мобілізувати війська дійсної служби, якщо насильство в Лос-Анджелесі триватиме. Морські піхотинці в таборі Пендлтон перебувають у стані підвищеної готовності.

Позиція міської адміністрації

Міська голова Лос-Анджелеса Карен Басс засудила дії правоохоронців, підтвердивши легітимність мирних протестів, але рішуче засудила насильство, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

“Така тактика сіє терор у наших громадах і порушує основні принципи безпеки в нашому місті… насильство і руйнування є неприйнятними, і винні будуть притягнуті до відповідальності.” – Карен Басс, міська голова Лос-Анджелеса

Трамп та проблема нелегальної міграції

Нелегальна імміграція стала однією з ключових тем передвиборчої кампанії Трампа. Він обіцяв зробити захист кордону пріоритетом і депортувати мільйони мігрантів у разі повторного обрання. 22 січня 2025 року Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон із Мексикою. 1 березня 2025 року Пентагон розгорнув бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою. 4 червня 2025 року президент підписав указ, що забороняє в’їзд громадянам 12 країн через загрозу безпеці, а також встановив часткові обмеження для деяких держав Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.