Трамп розчарований розмовою з Путіним, підтримує Зеленського

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7 липня президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування після телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що розмова не виправдала його очікувань. Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час пресконференції Трампа запитали про його “стратегічну розмову” з президентом України Володимиром Зеленським, на що він відповів, що це був “хороший дзвінок”.

“Його [Зеленського] дуже сильно вдарили. Як я вже казав, його дуже сильно вдарили. І я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований.” – Дональд Трамп

Варто зазначити, що 6 липня Трамп також повідомив про “гарну розмову” з Зеленським, підкреслюючи важливість підтримки України.

4 липня відбулася телефонна розмова між Зеленським і Трампом, яка проходила на фоні незадоволення Трампа позицією Путіна та призупиненням постачання зброї Україні зі США. Зеленський охарактеризував цю бесіду як “продуктивну”.

3 липня Трамп провів розмову з Путіним, під час якої висловив своє незадоволення щодо позиції російського президента стосовно України, зазначивши, що не було досягнуто жодного прогресу у перемовинах.

Трамп також підтвердив, що США продовжують постачати зброю Україні, але підкреслив необхідність забезпечення достатніх запасів для власних потреб.

2 липня стало відомо про призупинення постачання озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів для систем протиповітряної оборони, що було зумовлено зменшенням запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинку або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило, і наразі проводиться перевірка деталей на основі фактичних даних.