Зеленський і Трамп обговорили постачання систем Patriot для України на URC 2025

Раніше видання Axios з посиланням на джерела повідомляє, що Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту українського неба.

Під час нещодавньої розмови між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім президентом США Дональдом Трампом обговорювалися не лише питання постачання ракет, а й можливість отримання систем протиповітряної оборони Patriot для України. Цю інформацію підтвердив обізнаний співрозмовник.

Раніше видання Axios повідомляло, що Трамп пообіцяв Зеленському термінову передачу 10 ракет-перехоплювачів, які допоможуть захистити українське небо.

Згідно з інформацією джерела, деталі цієї можливої допомоги планується обговорити під час майбутніх зустрічей команд України та США. Також розглядається участь спеціального представника Трампа Кіта Келлога у цих перемовинах. За даними Axios, зустріч може відбутися в рамках Конференції з відновлення України, яка пройде в Римі.

4 липня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, яка відбулася на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та тимчасової зупинки постачання зброї Україні з боку США.

7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують надати Україні більше зброї для захисту від російських атак.

“Україна зазнає дуже сильного удару від Росії та повинна мати можливість захищатися. Сполучені Штати надсилатимуть переважно оборонну зброю.” – Дональд Трамп

Після заяви Трампа Пентагон підтвердив, що вже розпочав відправку зброї в Україну. Також Трамп зазначив, що під час розмови з Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.