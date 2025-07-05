Дональд Трамп і 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові деталі

Про це пише Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що обговорював можливість введення санкцій з президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що Путін усвідомлює серйозність ситуації і стурбований можливими обмеженнями, які можуть бути запроваджені в найближчому майбутньому. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters.

Крім того, Трамп у п’ятницю провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорював можливість надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Ключові аспекти 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Європейська комісія представила новий, 18-й пакет санкцій, який включає додаткові обмеження для енергетичного та фінансового секторів Російської Федерації. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Обмеження в енергетичному секторі

Всі транзакції, пов’язані з трубопроводами Nord Stream 1 і 2, заборонені: жоден оператор з ЄС не зможе укладати угоди через ці трубопроводи, а також встановлено новий ціновий ліміт на нафтопродукти – знижено до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Крім того, до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які займалися перевезенням нафти в обхід законодавства. Заборонено також імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб запобігти обходу санкцій через треті країни.

Фінансові обмеження

Обмеження на використання системи SWIFT були посилені до повної заборони транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з інших країн, які допомагають обходити санкції. Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.