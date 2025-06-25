Дональд Трамп про зустріч із Зеленським на саміті НАТО

Як заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції у відео на YouTube

На пресконференції, що відбулася 25 червня на саміті НАТО в Гаазі, президент США Дональд Трамп поділився враженнями від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що під час їхньої розмови не піднімали питання про припинення вогню між Україною та Росією.

Трамп пояснив, що його метою було дізнатися, як справи у Зеленського.

“Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це (йдеться про війну РФ проти України – ред.) закінчилося… Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити.” – Дональд Трамп

Крім того, Трамп висловив думку, що Володимир Путін може мати територіальні амбіції не лише щодо України, але й інших країн.

Американський лідер також зазначив, що “подивиться”, чи буде Вашингтон надавати фінансову допомогу Україні для її оборони. Він знову підкреслив, що Путін, на його думку, хоче завершити війну, але водночас охарактеризував його як “людину, яка заплуталась”.

Зеленський, у свою чергу, охарактеризував зустріч як “змістовну” і повідомив, що вони обговорили можливі шляхи досягнення миру та припинення вогню в Україні.

Зустріч президентів України та США тривала близько 50 хвилин і відбулася на полях саміту НАТО в Гаазі.