Трамп: США аналізують досвід використання дронів в Україні

Як повідомляє YouTube виступ Трампа у Вест-Пойнті

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що армія США активно аналізує досвід використання дронів у війні між Росією та Україною. Цю інформацію він озвучив під час свого виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті.

Трамп підкреслив, що сучасні військові конфлікти швидко еволюціонують, і військові фахівці повинні постійно оновлювати свої знання та навички. Він зазначив, що війна в Україні демонструє нові підходи до ведення бойових дій, зокрема в контексті використання безпілотних літальних апаратів.

«Ми спостерігаємо за новими формами ведення бойових операцій. Дрони здійснюють атаки з різних напрямків, з високою швидкістю та точністю. Це абсолютно новий досвід, і ми вчимося на ньому», – сказав Трамп.

Президент також акцентував увагу на тому, що новітні технології суттєво змінюють стратегію ведення війни, і американські військові повинні адаптуватися до нових викликів, щоб зберегти свою перевагу на полі бою.

Отже, досвід України у використанні дронів стає важливим уроком для армії США, яка прагне вдосконалити свої тактики та технології в умовах сучасних військових конфліктів.