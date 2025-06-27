Трамп припинив торгівлю з Канадою через податок на цифрові послуги

Згідно з повідомленням медіа Bloomberg

Президент США Дональд Трамп оголосив про завершення всіх торгівельних переговорів з Канадою. Це рішення стало наслідком введення Канадою податку на цифрові послуги, який, на думку Трампа, спрямований проти американських ІТ-компаній. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що Канада вирішила зберегти податок на цифрові послуги для американських фірм, що він охарактеризував як “пряму та безпосередню атаку” на Сполучені Штати.

“З огляду на цей обурливий податок, ми припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набуває чинності негайно. Ми повідомимо Канаду про мита, які вона платитиме за ведення бізнесу зі США протягом наступних семи днів.” – Дональд Трамп

Згідно з інформацією Bloomberg, новий канадський податок на IT-послуги становитиме 3% від доходу, отриманого компаніями від канадських користувачів, якщо цей дохід перевищує 20 мільйонів канадських доларів (близько 14,6 мільйона доларів США) на рік. Податок стосуватиметься великих ІТ-компаній, більшість з яких є американськими.

Крім того, видання зазначило, що міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань раніше висловлював готовність переглянути податок на цифрові послуги в рамках торгівельних переговорів зі США.