США звільнили Велику Британію від нових тарифів на сталь і алюміній у 2025 році

Про це ВВС

Президент США Дональд Трамп оголосив, що нові тарифи на сталь і алюміній, які підвищують ставки з 25% до 50%, тимчасово не стосуватимуться Великої Британії. Цю інформацію підтверджує ВВС.

Згідно з указом, який набрав чинності 4 червня 2025 року, американські компанії, що імпортують метали з інших країн, зіштовхнуться з новими податками.

Велика Британія отримала виняток завдяки Угоді про економічне процвітання (EPD), підписаній 8 травня 2025 року. Трамп зазначив, що ця угода вимагає “іншого підходу” до Сполученого Королівства.

“Однак США можуть підвищити тарифи для Британії 9 липня 2025 року або пізніше, якщо визначать, що Сполучене Королівство не виконало відповідні аспекти угоди про економічне процвітання.” – ВВС

Наразі імпорт британської сталі до США підлягає митам, але уряд Великої Британії висловив намір скасувати ці мита “якомога швидше”.

Варто зазначити, що з 4 червня 2025 року в США почали діяти нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію, які становлять 50%, замість попередніх 25%. Трамп обґрунтував підписання цього указу необхідністю захисту національної безпеки та підтримки вітчизняної промисловості.