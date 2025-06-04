США звільнили Велику Британію від нових тарифів на сталь і алюміній у 2025 році

Про це ВВС
Президент США Дональд Трамп оголосив, що нові тарифи на сталь і алюміній, які підвищують ставки з 25% до 50%, тимчасово не стосуватимуться Великої Британії. Цю інформацію підтверджує ВВС.
Згідно з указом, який набрав чинності 4 червня 2025 року, американські компанії, що імпортують метали з інших країн, зіштовхнуться з новими податками.
Велика Британія отримала виняток завдяки Угоді про економічне процвітання (EPD), підписаній 8 травня 2025 року. Трамп зазначив, що ця угода вимагає “іншого підходу” до Сполученого Королівства.
“Однак США можуть підвищити тарифи для Британії 9 липня 2025 року або пізніше, якщо визначать, що Сполучене Королівство не виконало відповідні аспекти угоди про економічне процвітання.”
Наразі імпорт британської сталі до США підлягає митам, але уряд Великої Британії висловив намір скасувати ці мита “якомога швидше”.
Варто зазначити, що з 4 червня 2025 року в США почали діяти нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію, які становлять 50%, замість попередніх 25%. Трамп обґрунтував підписання цього указу необхідністю захисту національної безпеки та підтримки вітчизняної промисловості.
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