Трамп пояснив призупинення постачання зброї Україні та пообіцяв допомогу

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, знайомі з перебігом розмови.

На початку минулого тижня президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським запевнив, що не відповідає за призупинення постачання зброї Україні. Трамп пояснив, що затримка була пов’язана з перевіркою запасів Пентагону після нещодавніх ударів по об’єктах в Ірані, а не його особистою вказівкою. Цю інформацію повідомили джерела, знайомі з перебігом розмови.

Трамп зазначив, що він дав вказівку провести огляд арсеналів боєприпасів Пентагону після ударів по ядерних об’єктах Ірану, але не наказував зупиняти постачання зброї Україні. Ця розмова відбулася після того, як Трамп висловив своє “дуже велике розчарування” через відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України під час окремої бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами джерел, Трамп запевнив Зеленського, що США готові надати Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що міністр оборони Піт Гегсет керував переглядом постачань, щоб забезпечити відповідність інтересам США.

Зупинка постачання зброї, про яку стало відомо минулого вівторка, викликала здивування серед інших гілок уряду США, включаючи Державний департамент та членів Конгресу, а також у Києві.

7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати надішлють Україні додаткову військову допомогу для захисту від російських атак. Він підкреслив, що Україна зазнає “дуже сильного удару” від Росії і повинна мати можливість захищатися, зазначивши, що США надаватимуть переважно оборонну зброю.

Після обіцянки Трампа про нові поставки зброї, Пентагон оголосив, що вже розпочав їх відправлення. Раніше Трамп також повідомляв, що під час розмови з Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

5 липня Зеленський заявив, що Трамп “готовий допомагати” Україні з системами протиповітряної оборони. Розмова між Трампом і Зеленським відбулася на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та призупинення постачання зброї Україні.

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах. В українському Міністерстві оборони зазначили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США, і що вони перевіряють деталі на основі “фактичних даних”.