Трамп не підтримує військові дії проти Ірану перед новим раундом ядерних переговорів

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної бесіди з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу висловив думку, що можливе досягнення ядерної угоди з Іраном, тому наразі він не підтримує військові дії. Цю інформацію повідомили ізраїльські та американські чиновники.

Ця розмова відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп надав Ірану для укладення угоди. Іранські представники готують відповідь на пропозицію США щодо ядерної угоди, і, як очікується, цього тижня офіційно відхилять її.

Шостий раунд переговорів з ядерної програми заплановано на 15 червня в Омані, де посланець Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Під час 40-хвилинної телефонної розмови Нетаньягу зазначив, що іранці вміють затягувати час, і тому необхідно створити реальну військову загрозу.

“Не виглядало, що Трампа переконала ця аргументація.” – Ізраїльський посадовець

Трамп, за словами джерел, відповів Нетаньягу, що іранці “уперті”, і він розчарований їхньою поведінкою, але вважає, що їх можна переконати укласти угоду, і хоче дочекатися результатів наступного раунду переговорів.

Минулої неділі Трамп разом з практично всією своєю зовнішньою політичною командою зібрався в Кемп-Девіді, щоб обговорити стратегію США щодо іранської ядерної кризи та ситуації в Газі.

Американський високопосадовець повідомив, що президент вважає обидві кризи взаємопов’язаними і частиною ширшої регіональної реальності, яку він намагається сформувати.

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників генерал Ерік Курілла, що йде у відставку, зазначив, що ізраїльський удар по Ірану може поставити американські війська на Близькому Сході під загрозу іранських заходів відплати.

Водночас він повідомив, що надав Трампу та міністру оборони Піту Хегсету “широкий спектр варіантів” військових дій у разі провалу переговорів.

Передісторія переговорів

23 травня Іран та США розпочали новий п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном та шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран з 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.