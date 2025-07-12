Трамп вводить 30% мита на імпорт з Мексики та ЄС з 1 серпня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про запровадження 30% мит на імпорт товарів з Мексики та країн Європейського Союзу. Ці нові тарифи набудуть чинності з 1 серпня.

Трамп повідомив про це у листі, який був опублікований на його платформі Truth Social, доступ до якої в Україні наразі обмежений.

У його заяві не вказано, які конкретно категорії товарів підпадуть під нові мита. Введення цих тарифів може суттєво вплинути на торговельні відносини між Вашингтоном, Мехіко та Брюсселем, які вже мають напружений характер через протекціоністську політику адміністрації Трампа.

Цього тижня Трамп також оголосив про нові тарифи для ряду країн, включаючи Японію, Південну Корею, Канаду та Бразилію, а також запровадив 50% мито на мідь.

Історія “мит Трампа”

2 квітня Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн були визначені індивідуальні ставки.

З 3 квітня адміністрація США також запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складними, але не критичними”.

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які почали діяти з 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, раніше вона становила 104%. У відповідь Китай ввів додаткові 84% мит на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% з 84%, що додається до 20% мита на фентаніл, запровадженого раніше.