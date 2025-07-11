Трамп вводить 35% мито на імпорт з Канади та нові тарифи для інших країн

Про це пише Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 35% мита на імпорт з Канади, яке набуде чинності 1 серпня. Окрім цього, він планує запровадити загальні мита у розмірі 15% або 20% для більшості інших країн-партнерів.

У своєму листі, опублікованому на особистій платформі в соціальних мережах, Трамп повідомив прем’єр-міністру Канади Марку Карні про нові тарифи, які можуть бути підвищені у разі, якщо Канада вживає заходів у відповідь.

Нещодавно Трамп розширив торговельну війну, запровадивши нові мита проти ряду країн, включаючи союзників, таких як Японія та Південна Корея, а також 50% мито на мідь.

В інтерв’ю NBC News Трамп зазначив, що інші торговельні партнери, які ще не отримали офіційних повідомлень, також можуть зіткнутися із загальними митами.

“Не всім обов’язково отримувати листа. Ви це знаєте. Ми просто встановлюємо свої мита.” – Дональд Трамп

“Ми просто оголосимо, що всі інші країни платитимуть, чи то 20%, чи 15%. Ми це зараз врегулюємо.” – Дональд Трамп

Історія митних заходів Трампа

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. Для окремих країн були передбачені індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США ввела 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мито для України є “складно, але не критично”.

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, що стало відповіддю на попередні тарифи у 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мита на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи останні укази та раніше введені 20% мита на фентаніл.