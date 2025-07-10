США вводять 50% мито на імпорт з Бразилії через торговельний конфлікт

Про це пишет Reuters.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення 50% мита на імпорт з Бразилії. Це рішення стало наслідком публічної суперечки між Трампом та президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, який раніше охарактеризував американського лідера як “небажаного імператора”.

У своєму листі Трамп підкреслив, що нові торговельні обмеження частково зумовлені ставленням Бразилії до колишнього президента Жаіра Болсонару, який наразі стикається з судовими звинуваченнями у спробі державного перевороту.

“Мита запроваджуються через підступні атаки Бразилії на вільні вибори та фундаментальні права американців на свободу слова.” – Дональд Трамп

Введення нових мит вже відобразилося на фінансових ринках Бразилії: курс бразильського реалу знизився більш ніж на 2% відносно долара, а акції таких компаній, як авіабудівник Embraer та нафтова компанія Petrobras, зазнали значних втрат.

У відповідь на дії Трампа, Лула да Сілва скликав термінову нараду з урядовцями та заявив, що Бразилія вживає дзеркальних заходів. Він спростував звинувачення Трампа у несправедливій торгівлі, підкресливши, що США мають профіцит у торговельному балансі з Бразилією.

Нові мита набудуть чинності з 1 серпня і замінять раніше оголошені 10%. США є другим найбільшим торговельним партнером Бразилії після Китаю, тому цей крок може суттєво вплинути на економіку обох країн.

Особливо серйозний удар може припасти на харчову промисловість США. Близько третини кави, споживаної американцями, імпортується з Бразилії, а також понад половина апельсинового соку.

“Цей крок впливає не лише на Бразилію, а й на всю американську сокову промисловість, яка забезпечує роботою тисячі людей і десятиліттями використовує Бразилію як основного постачальника.” – Ібіапаба Нетто, виконавчий директор бразильської асоціації CitrusBR

Окрім торговельних суперечок, Трамп доручив торговому представникові США розпочати розслідування щодо нібито несправедливих цифрових торговельних практик Бразилії та звинуватив Верховний суд цієї країни в цензурі соціальних мереж. Лула ж наголосив, що справи проти Болсонару мають вирішуватися судами, а не через зовнішній тиск чи політичні погрози.

Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становить 20%, а для Китаю – 34%. З 3 квітня США також ввели 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

У відповідь Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. Пізніше Трамп підвищив митну ставку на китайський імпорт до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на товари зі США.

Таким чином, загальна ставка тарифів США на китайський імпорт фактично становить 145%, враховуючи раніше введені 20% мита на фентаніл.