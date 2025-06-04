Трамп підвищив мита на сталь та алюміній до 50% для захисту США

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Президент США Дональд Трамп оголосив про значне підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію, збільшивши їх з 25% до 50%. Це рішення набуло чинності 4 червня, про що повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У своїй прокламації Трамп зазначив:

“Я визначив, що необхідно та доцільно підвищити тарифну ставку на імпорт сталевих виробів та похідних сталевих виробів, а також алюмінієвих виробів та похідних алюмінієвих виробів з 25 відсотків до 50 відсотків.”

Президент нагадав, що перші обмеження на імпорт алюмінію були введені ще у 2018 році, коли він погодився з висновками міністра торгівлі про загрозу національній безпеці США через імпорт алюмінію. Тоді було встановлено 10% мито на алюмінієві вироби з більшості країн.

У лютому 2025 року мито на алюміній було підвищено до 25% для всіх країн. Трамп також доручив міністру торгівлі продовжувати моніторинг імпорту сталі та алюмінію.

Президент підкреслив:

“Розглянувши поточну інформацію, нещодавно надану міністром, я визначив, що необхідно підвищити раніше описані тарифи на сталь та алюміній… На мою думку, підвищені тарифи будуть ефективніше протидіяти іноземним країнам, які продовжують продавати дешеві надлишки сталі та алюмінію на ринку Сполучених Штатів.”

Він також зазначив, що попередні тарифи підтримали американські галузі, але не дозволили їм повністю розвинути виробничі потужності, необхідні для сталого розвитку та національної оборони. Нове підвищення має на меті зміцнити ці галузі та усунути загрозу національній безпеці.

Варто зазначити, що імпорт сталі та алюмінію з Великої Британії не підпадає під загальні обмеження завдяки новій угоді про економічне партнерство, підписаній 8 травня.

Аналіз митної політики Трампа

2 квітня Трамп оголосив про встановлення мінімального мита в 10% на всі імпортовані товари, з вищими ставками для країн з найбільшим торговим дефіцитом: 34% для Китаю та 20% для ЄС. Також було введено 10% мито на товари з України.

Крім того, президент підписав указ про запровадження 25% мита на імпорт автомобілів та вантажівок, яке набуло чинності 3 квітня, а мита на автозапчастини почали діяти з 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння, зазначивши:

“Рішення США про запровадження універсальних тарифів завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо – трансатлантичним економічним відносинам.” – Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія готує контрзаходи у відповідь на нові мита на сталь та готова до додаткових дій у разі провалу переговорів зі США.

4 квітня Китай відреагував на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які набули чинності 10 квітня. 8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю до 104%.

9 квітня більшість взаємних тарифів були призупинені на 90 днів, але для Китаю ставка була підвищена до 125%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мита на американські товари.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%. 11 квітня Китай підвищив свої мита на імпорт товарів зі США до 125%, які мали почати діяти 12 квітня.

12 травня США та Китай домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знизили тарифи з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10% на американські товари.