Трамп розпочинає розслідування щодо підписів Байдена та стану його здоров'я

Про це йдеться на сайті Білого дому

Президент США Дональд Трамп розпочав офіційне розслідування, щоб з’ясувати, чи дійсно документи, підписані Джо Байденом, були підписані ним особисто. Існують підозри, що помічники Байдена могли використовувати механічну ручку замість нього, намагаючись приховати проблеми зі здоров’ям президента. Цю інформацію оприлюднено на сайті Білого дому.

У меморандумі, адресованому генеральному прокурору, Трамп стверджує, що помічники Байдена нібито використовували авторучку, щоб “приховати когнітивний спад Байдена та заявити про повноваження, передбачені статтею II”. Трамп називає цю ситуацію “змовою”, яку вважає “одним із найнебезпечніших і найтривожніших скандалів в історії Америки”.

“В останні місяці стає дедалі очевиднішим, що помічники колишнього президента Байдена зловживали правом президентських підписів, використовуючи автоматичну ручку, щоб приховати когнітивний спад Байдена.” – Меморaндум Дональда Трампа

Трамп також висловив сумніви щодо “процесу прийняття рішень і навіть ступеня обізнаності Байдена про дії, що вчинялися від його імені”. Він доручив своєму раднику у співпраці з Генеральним прокурором з’ясувати, чи свідомо приховували стан здоров’я Байдена, хто насправді керував використанням механічної ручки для підпису важливих документів, а також дослідити можливу змову щодо фальсифікації публічних виступів і підвищення авторитету Байдена через неправдиві заяви.

Трамп зацікавлений у з’ясуванні, хто насправді ухвалював рішення в адміністрації Байдена.

Джо Байден прокоментував цю ситуацію, заявивши:

“Я особисто ухвалював усі рішення, підписував документи та відповідав за дії адміністрації. Будь-які припущення про інше – смішні.” – Джо Байден

Команда Байдена підкреслює, що використання механічної ручки є звичайною практикою, яка застосовується після ухвалення президентом рішення.

Трамп наводить численні виконавчі акти, підписані Байденом – понад 1200 документів, 235 суддівських призначень та десятки помилувань. Особливу увагу привертає рішення, ухвалене за два дні до Різдва 2024 року, коли було пом’якшено вироки 37 особам, зокрема засудженим за тяжкі злочини.

У понеділок один із високопосадовців Міністерства юстиції США, призначений Трампом, повідомив, що розслідуватиме, чи був Байден при здоровому глузді під час ухвалення рішень і чи не використовували інші люди механічну ручку замість нього, зокрема під час помилування родичів і засуджених до страти наприкінці його президентства.

Минулого тижня Дональд Трамп поширив у Truth Social теорію змови, згідно з якою Байдена стратили ще у 2020 році, замінивши його клонами чи роботами.

Діагноз раку у Джо Байдена

18 травня 2025 року речник 46-го президента США Джо Байдена повідомив, що у політика діагностували агресивну форму раку простати. Проте хвороба виявилася “чутливою” до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати стан.

Дізнавшись про це, чинний президент Дональд Трамп побажав своєму попереднику швидшого одужання.

19 травня 2025 року син Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – відреагував на новину про діагноз Байдена, запитавши, як його дружина, докторка Джилл Байден, могла не помітити рак у чоловіка. Проте варто зазначити, що Джилл Байден є докторкою педагогічних наук.

Звинувачення у замовчуванні

Дональд Трамп заявив, що “хтось приховує факти” щодо діагнозу раку простати у Байдена. Він припустив, що Байден або його медична команда намагалися приховати хворобу та зниження когнітивних функцій під час перебування на посаді, про що повідомляє британська газета The Telegraph.

Трамп також висловив сумнів, що лікар, який проводив медичний огляд Байдена у центрі Волтера Ріда, міг пропустити рак або надати неправдиву інформацію, а також поставив під сумнів розумові здібності президента.

У команді Байдена заперечують замовчування діагнозу. Речник Кріс Мігер повідомив, що останній відомий тест на рівень антигену (PSA), стандартний для виявлення раку простати, Байден проходив у 2014 році, і повторний тест не проводився до 2025 року.