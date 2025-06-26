Про це повідомляє The Guardian.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив свою думку про тривалий судовий процес, що стосується корупційних звинувачень проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Він охарактеризував цей процес як “полюванням на відьом” і закликав до його скасування.
Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.
Трамп підкреслив:
“Ми з Бібі щойно разом пройшли через пекло, борючись із дуже жорстким й блискучим давнім ворогом Ізраїлю, Ірану, і Бібі не міг бути кращим, гострішим чи сильнішим у своїй любові до неймовірної Святої Землі.”
Президент США також зазначив, що дізнався про виклик Нетаньягу до суду в понеділок і висловив готовність помилувати “великого героя”.
Він додав:
“Саме Сполучені Штати Америки врятували Ізраїль, а тепер саме Сполучені Штати Америки врятують Бібі Нетаньягу.”
Нетаньягу обвинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні хабарів у трьох окремих справах, які були передані до суду більше чотирьох років тому. Звинувачення стосуються використання його офісу в особистих цілях, отримання подарунків від друзів-мільйонерів та ймовірного надання сприятливих умов одному з найбільших медіамагнатів Ізраїлю.
Згідно з інформацією The Guardian, судовий процес над Нетаньягу неодноразово відкладався з моменту його початку у травні 2020 року через прохання прем’єр-міністра перенести слухання у зв’язку з війною в Газі та пізнішими подіями в Лівані. Дата наступного слухання поки що залишається невідомою.
У грудні 2024 року Нетаньягу дав свідчення в окружному суді Тель-Авіва у справі про корупцію, де назвав звинувачення на свою адресу та адресу своєї родини “гедоністами” абсурдними.
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