Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск нового офіційного сайту для реєстрації на імміграційну “золоту картку”, яка надасть можливість отримати постійне місце проживання в США за суму в 5 мільйонів доларів.

У своїх соціальних мережах Трамп підкреслив, що ця картка стане альтернативою інвесторській візі EB-5, і може призвести до продажу до одного мільйона карток, що, в свою чергу, допоможе зібрати значні кошти для зменшення національного боргу США.

“За п’ять мільйонів доларів приходить Картка Трампа! Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом до доступу до Найвеличнішої Країни та Ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито. Щоб зареєструватися, перейдіть на – trumpcard.gov” – Дональд Трамп

Сайт trumpcard.gov, який був запущений у середу, наразі збирає лише контактні дані, такі як імена, електронні адреси та регіони проживання зацікавлених осіб.

Нагадаємо, що в лютому Трамп оголосив про свій намір замінити програму EB-5, яка з 1990 року надавала “зелені картки” інвесторам, що вклали кошти в економіку США.