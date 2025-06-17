Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 та підписав угоду з Великою Британією

Як повідомляє Twitter-акаунт @PressSec

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив достроково залишити саміт G7, повертаючись до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт у своїх соціальних мережах, підкресливши, що Трамп скорочує свою участь у заході.

“Президент Трамп провів чудовий день на G7, навіть підписав важливу торговельну угоду з Великою Британією та прем’єр-міністром Кіром Стармером. Було досягнуто значного прогресу, але через події на Близькому Сході президент Трамп залишить саміт сьогодні після вечері з главами держав.” – Каролін Левітт, прессекретарка Білого дому

Трамп планував покинути Канаду у вівторок після пресконференції. Незадовго до оголошення про свій достроковий від’їзд, він опублікував у Truth Social заклик до термінової евакуації всіх з Тегерана, столиці Ірану.

Після зустрічі на саміті G7 з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп зазначив, що Іран готовий до переговорів.

“Іран, по суті, вже за столом переговорів. Вони хочуть укласти угоду. І щойно я піду звідси, ми почнемо діяти. Але я маю звідси піти, у мене, знаєте, є зобов’язання. У мене багато зобов’язань – перед багатьма країнами, зокрема з Великою Британією, з якою ми щойно підписали угоду.” – Дональд Трамп, президент США

16 червня в канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів “Групи семи” (G7), до якої входять Канада, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Перед офіційним відкриттям саміту, очільники Європейської ради та Єврокомісії закликали лідерів G7 зберігати єдність у підтримці України.

Перед початком саміту Трамп висловив думку, що виключення Росії з G8 було помилкою.

На саміті G7 президент Трамп також оголосив про відкладення запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки чекає на можливість укладення угоди щодо припинення війни в Україні.