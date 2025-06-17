Трамп достроково залишив саміт G7 через кризу на Близькому Сході

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення покинути саміт “Групи семи” (G7) у Канаді ще до початку офіційної вечері. Це стало відомо з джерела, яке має інформацію про перебіг переговорів.

Згідно зі словами співрозмовника, Трамп залишився на робочу вечерю, оскільки там відбувалася важлива геополітична дискусія. Президент США підкреслив, що

“Дискусії важливі – спершу щодо Ірану, по-друге – щодо України. І він дуже чітко дав зрозуміти, що хоче взяти участь у цих обговореннях і дати можливість G7 озвучити позицію щодо цих надзвичайно важливих питань”.

Співрозмовник також зазначив, що Трамп хотів залишитися для участі у запланованій на 17 червня геополітичній дискусії, але йому потрібно було повернутися до Вашингтона для вирішення ситуації на Близькому Сході.

Команди лідерів були попереджені про від’їзд Трампа ще до офіційного оголошення. Як повідомило джерело,

“Після завершення всіх сесій двоє президентів особисто поговорили з Трампом. Потім була перерва десь півтори-дві години перед вечерею. І в певний момент всім делегаціям повідомили, що президент Трамп поїде після вечері”.

Напередодні Трамп оголосив про своє дострокове залишення саміту G7. Він також опублікував у соціальній мережі Truth Social заклик до термінової евакуації зі столиці Ірану – Тегерана.

На саміті президента Франції Еммануеля Макрона запитали про його думку щодо раптового повернення Трампа до Вашингтона на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також про можливу нову ініціативу США щодо переговорів, зокрема про зустріч між Трампом та президентом Ірану. Макрон відповів:

“Послухайте, ось що я скажу. Так, є пропозиція. Насправді є зустрічі й обмін думками. Є пропозиція, зокрема, щодо припинення вогню та початку ширших переговорів. І я вважаю, що це дуже добре. Тепер потрібно побачити, як діятимуть зацікавлені сторони”. – Еммануель Макрон

Після цього Трамп спростував заяву Макрона про те, що він нібито залишив саміт G7 заради переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.