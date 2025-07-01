Трамп скасовує санкції проти Сирії: міжнародна політика та наукові новини

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому

30 червня президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує економічні санкції проти Сирії, що діяли з 2004 року. Ці обмеження перестануть діяти з 1 липня, що має на меті сприяти стабільності та миру в країні. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

У документі зазначено, що державному секретарю Марко Рубіо доручено переглянути статус Сирії як держави-спонсора тероризму та розглянути можливості послаблення санкцій в рамках ООН для підтримки стабільності в регіоні.

При цьому, санкції проти колишнього президента Башара Асада та його оточення, а також проти порушників прав людини, наркоторговців і осіб, пов’язаних із хімічною зброєю, залишаються в силі. Указ також дозволяє послаблення експортного контролю на певні товари та скасовує обмеження на іноземну допомогу Сирії.

Щодо Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), скорочення його фінансування може призвести до понад 14 мільйонів смертей до 2030 року, згідно з дослідженням, проведеним міжнародною командою вчених і опублікованим у журналі The Lancet.

Зокрема, близько 4,5 мільйона з цих смертей можуть статися серед дітей віком до 5 років. Професор Давіде Раселла з Барселонського інституту глобального здоров’я зазначив:

“Цифри вражають, але ми не єдина група, яка проводила такий аналіз.” – Давіде Раселла

Інші дослідники також підтверджують, що зменшення фінансування USAID може призвести до мільйонів смертей. За даними Бостонського університету, скорочення допомоги викликає 88 смертей на годину.

Найбільше скорочення фінансування вплине на боротьбу з ВІЛ/СНІДом (зниження на 65%), малярією (51%) та занедбаними тропічними хворобами (50%). Також зменшення підтримки вплине на рівень материнської смертності, діарейних захворювань і туберкульозу.

24 лютого адміністрація Трампа розпочала масові скорочення в USAID, а 10 березня Державний департамент США офіційно закрив 83% програм агентства після проведення аудиту.

У міжнародній політиці міністри закордонних справ країн G7 30 червня закликали до припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а також до відновлення переговорів щодо ядерної угоди з Іраном. У спільній заяві вони підкреслили важливість повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та утримання від дестабілізуючих дій у регіоні.

Міністри також засудили заклики в Ірані до арешту та страти генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого іранські законодавці звинуватили у зраді обов’язків.

В українському науковому середовищі відбулася важлива подія: Сергій Плохій, український та американський історик, після 12 років роботи залишає посаду директора Українського наукового інституту Гарвардського університету (HURI). Про це повідомляє інститут у Facebook.

“Для мене було привілеєм та честю очолювати інститут протягом останніх дванадцяти років. Роки, позначені тривогою та викликами війни, але також можливостями, які інституції, як HURI, пропонують просунути те, що гасло Гарварду називає ‘добрі знання’ про Україну.” – Сергій Плохій

Новим директором інституту стане Террі Мартін, якому Плохій побажав успіхів і пообіцяв підтримку у подальшій роботі.