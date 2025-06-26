Витік звіту про удари США по ядерних об'єктах Ірану: реакція Трампа та обмеження доступу Конгресу

Як пише медіа Axios

Після витоку секретного звіту про нещодавні удари США по ядерних об’єктах Ірану, адміністрація Дональда Трампа вирішила обмежити доступ Конгресу до конфіденційної інформації. Цю інформацію повідомляє Axios, посилаючись на кілька джерел.

Витік стосується внутрішнього звіту, в якому зазначалося, що удари США не були такими успішними, як стверджував президент Трамп. Зокрема, іранська ядерна програма була лише “ненадовго зупинена”, а не повністю знищена. Цей документ став основою для публікацій у ЗМІ.

У Білому домі вважають, що витік інформації був навмисним, щоб піддати сумніву заяви президента про успішність операції. ФБР вже розпочало розслідування цього інциденту.

“Ми оголошуємо війну тим, хто просочує інформацію.” – Високопоставлений чиновник Білого дому

Згідно з джерелами, після цього інциденту планується обмежити доступ до системи CAPNET, через яку передаються секретні документи Конгресу. Як зазначив один із співробітників адміністрації, інформація на CAPNET просочилася майже одразу після її розміщення, тому повторювати це не варто.

Звіт, що потрапив у ЗМІ, був підготовлений за добу після ударів і базувався лише на супутникових знімках. Аналітики попереджали про можливу неточність даних.

“Розвідувальне співтовариство вирішує, як посилити свої процеси, щоб у нас не було випадків, коли діячі ‘глибинної держави’ викривають ЗМІ частини розвідувального аналізу, до якого ‘низький рівень довіри’.” – Співрозмовник Axios

З моменту свого першого терміну Трамп не довіряє частині розвідки. За словами одного з його радників, президент переконаний, що в розвідувальних структурах є люди, які працюють проти нього.

“Трамп знає, що в розвідувальному співтоваристві є шпигуни, які ненавидять його до глибини душі.” – Радник президента США

Під час пресконференції на саміті НАТО Трамп розкритикував медіа за висвітлення витоку інформації. Його підтримали міністр оборони Піт Гегсет та держсекретар Марко Рубіо, які запевнили, що удари по трьох ядерних об’єктах Ірану були масштабними і суттєво відкинули ядерну програму Тегерана назад.

“Вся ця інформація про розвідку: це те, що вам повідомляє розвідувальний орган, який виливає інформацію. Це гра, в яку грають ці люди. Вони читають це, а потім виходять і характеризують так, як хочуть.” – Марко Рубіо

Напередодні кілька видань, зокрема Reuters, BBC та CNN, повідомили, що за попередньою оцінкою американської розвідки, удари США по ядерних об’єктах Ірану не знищили ядерну програму країни, а лише відтермінували її на кілька місяців. Цю оцінку підготували Розвідувальне управління Міністерства оборони США та розвідувальний підрозділ Пентагону.

Президент Трамп назвав цю інформацію фейковою.

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що головною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Американський лідер попередив, що у разі відсутності миру з боку Тегерана, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль від початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару заявив, що система ППО перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп відреагував на запуск ракет, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. За його словами, ніхто з американців не постраждав.