Під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південноафриканської Республіки Сирілом Рамафосою, президент США Дональд Трамп помилково використав скріншот відео, знятого в Демократичній Республіці Конго, як доказ масових вбивств білих фермерів у ПАР. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Трамп, тримаючи в руках роздруківку статті, заявив: “Це все білі фермери, яких ховають”. Однак на відео, опублікованому Reuters 3 лютого, було показано, як гуманітарні працівники піднімають мішки з тілами в місті Гома, що стало наслідком боїв з повстанцями М23, підтримуваними Руандою.

Стаття, яку Трамп показав Рамафосі, була опублікована консервативним виданням American Thinker і стосувалася конфлікту та расової напруженості в Південній Африці та Конго. Вона не містила підпису до зображення, але вказувала на нього як на “знімок екрану YouTube”, що посилається на відеорепортаж про Конго.

Головна редакторка American Thinker, Андреа Відбург, підтвердила, що Трамп “неправильно ідентифікував зображення”, але зазначила, що стаття вказувала на зростаючий тиск на білих південноафриканців з боку уряду Рамафоси, який вона охарактеризувала як “дисфункціональний” і “одержимий расизмом”.

Кадри, на яких було зроблено фото, зняті відеожурналістом Reuters Джаффаром Аль-Катанті. Він розповів, що зображення відображає масове поховання після нападу М23 на Гому, і що йому було важко отримати дозвіл на зйомку в умовах конфлікту.

Аль-Катанті висловив своє обурення, дізнавшись, що Трамп використовував його матеріали для підтримки своїх заяв про насильство в Південній Африці. “На очах у всього світу президент Трамп використав мій образ, щоб спробувати переконати президента Рамафосу, що в його країні білих людей вбивають чорні,” – зазначив він.

Цього тижня Рамафоса відвідав Вашингтон, намагаючись покращити відносини зі Сполученими Штатами після критики з боку Трампа щодо земельного законодавства та ставлення до білої меншини в Південній Африці, яке уряд країни заперечує.

Під час зустрічі Трамп також продемонстрував відео, яке, за його словами, є доказом геноциду білих фермерів у Південній Африці, і почав гортати статті, в яких, на його думку, детально описувалися вбивства білих південноафриканців, вигукуючи “смерть, смерть, смерть, жахлива смерть”.