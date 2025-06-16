Trump Mobile: новий мобільний оператор і золотий смартфон T1 від Trump Organization

Як повідомляє медіа The Verge

Сімейна компанія Дональда Трампа, відома як Trump Organization, оголосила про запуск нового мобільного оператора в США, а також про випуск смартфона T1. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті нового продукту Trump Mobile, а також у виданні The Verge.

Оператор Trump Mobile пропонує єдиний тарифний план під назвою “The 47 Plan”, вартість якого становить $47,45 на місяць. У рамках цього плану клієнти можуть придбати “золотий” смартфон T1 за $499.

У Trump Mobile описують свій новий гаджет як “елегантний золотий смартфон, створений для високої продуктивності та з гордістю виготовлений у США”. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення, а в продажу він з’явиться в серпні або вересні цього року.

На сайті продукту представлено зображення матового золотого телефону з логотипом “T1” та американським прапором на задній панелі. Смартфон оснащений 12 Гб оперативної пам’яті, 256 Гб вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою слота для карт пам’яті, 6,8-дюймовим AMOLED-екраном, сканером відбитків пальців, основною камерою на 50 мегапікселів та акумулятором ємністю 5000 mAh. Пристрій працюватиме на базі операційної системи Android.

Нагадаємо, що в березні минулого року Дональд Трамп почав продавати своїм прихильникам власну версію Біблії під назвою “Боже, благослови США”, вартість якої становить $59,99. Крім того, він запустив лінію кросівок, які продаються за $399.