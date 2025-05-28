Трамп готовий до переговорів із Зеленським і Путіним для миру в Україні

Про це Трамп заявив у відео на YouTube

Дональд Трамп, президент США, висловив готовність до переговорів із Володимиром Зеленським, президентом України, та Володимиром Путіним, лідером Росії, з метою досягнення миру в Україні. Цю інформацію він озвучив 28 травня під час урочистої церемонії, присвяченої складанню присяги прокурорки округу Колумбія.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч з обома лідерами, Трамп зазначив: «Я готовий сісти за стіл переговорів, якщо це буде потрібно. Вважаю, що це необхідно. Ще кілька місяців тому така зустріч була б доречною, а зараз – тим більше. Ми працюємо з президентом Путіним і подивимося, до чого це призведе. Загалом, на мою думку, ситуація не така вже й погана, хоча мені не подобається те, що відбувається».

Трамп також висловив своє обурення з приводу обстрілів мирних міст, підкресливши: «Коли я бачу, як ракети летять по містах, це абсолютно неприйнятно. Я цього не дозволю».

Президент США додав, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи дійсно Путін зацікавлений у завершенні війни, чи просто затягує процес. «Я не можу дати відповідь на це питання зараз, але через два тижні ми дізнаємося, чи Путін просто тягне час. Якщо це так, ми будемо реагувати інакше», – зазначив він, підкреслюючи, що підготовка до переговорів триває, а остаточне рішення буде ухвалене після підписання відповідних документів.

Крім того, Трамп повідомив, що його спецпосланець Стів Віткофф веде переговори з російською стороною. «Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили в Україні під час того, що можна назвати перемовинами. Я дуже розчарований цим», – підкреслив президент США.

Що стосується переговорів між Україною та Росією, то 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій обох країн за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої також увійшли перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше вже очолював російську переговорну групу у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Було запропоновано формат обміну «1000 на 1000», який відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Також у Стамбулі пройшли тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, спрямовані на пошук шляхів врегулювання конфлікту.