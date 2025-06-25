Трамп про удари США по Ірану та політику щодо режиму

Як цитує медіа BBC

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про ситуацію в Ірані, зазначивши, що не має наміру ініціювати зміну влади в цій країні. Він підкреслив, що “зміна режиму вимагає хаосу”, що може призвести до небажаних наслідків.

“Я б хотів, щоб усе заспокоїлося якомога швидше. Зміна режиму вимагає хаосу, а в ідеалі ми не хочемо бачити стільки хаосу”, – зазначив Трамп.

Крім того, Трамп розповів про свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої той запропонував допомогу в іранському конфлікті. На це Трамп відповів:

“Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з вами”.

Раніше Трамп натякав на можливість зміни влади в Ірані, якщо нинішній “режим” не зможе забезпечити процвітання країни. Віце-президент США Джей Ді Венс підкреслив, що метою США є не війна з Іраном, а боротьба з його ядерною програмою, а також уникнення тривалих конфліктів на Близькому Сході.

Міністр оборони Піт Гегсет також акцентував, що основна мета США полягає не в зміні режиму, а в “нейтралізації загроз національним інтересам, які виникають через іранську ядерну програму”.

Удари США по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Він також попередив, що у разі відсутності миру з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран здійснив запуск понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони успішно перехопили ракети, які були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Трамп відреагував на запуск ракет по американській базі в Катарі, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.