Трамп про атаки Ізраїлю на Іран: дипломатія та військові успіхи

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран буде “дуже важко”, оскільки Ізраїль “не програє”. Трамп також підкреслив важливість дипломатичного вирішення конфлікту між цими країнами.

Ці коментарі Трамп зробив під час прес-конференції 20 червня, як повідомляє Білий Дім. Він зазначив, що досягнення дипломатичного рішення буде “складним завданням”, оскільки Ізраїль демонструє “військові успіхи”.

“Це трохи складніше зробити, ніж якщо хтось програє. Але ми готові, бажаємо та можемо. І ми розмовляли з Іраном, і побачимо, що станеться. Я думаю, можна сказати, що в Ірані справи йдуть гірше, трохи важко змусити когось зупинитися.” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що “Європа не допомогла” у вирішенні конфлікту між Іраном та Ізраїлем, підкресливши, що “Іран хоче розмовляти лише із США”.

Раніше повідомлялося, що США можуть завдати удару по об’єкту Фордо, якщо Іран продовжить свою ядерну програму. На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установками.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення мети.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.