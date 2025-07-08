США допомагають Україні, ЄС готує санкції, переговори про мир у Газі

Про словам Реутерс

Як повідомляє агентство Reuters

7 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір Сполучених Штатів надати Україні додаткову військову допомогу для захисту від російських агресій. Цю інформацію він озвучив під час свого виступу в Білому домі, повідомляє Reuters.

Трамп акцентував увагу на тому, що Україна зазнає «дуже сильного удару» з боку Росії і повинна мати можливість захищатися. Він зазначив, що основна частина допомоги буде складатися з оборонної зброї.

“Ми надішлемо ще трохи зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють. По них дуже сильно б’ють. Ми маємо надіслати більше зброї, в першу чергу оборонної.” – Дональд Трамп

Раніше Трамп також повідомляв, що під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив, що Європейський Союз готує нові, найжорсткіші санкції проти Росії з 2022 року. Цю інформацію він озвучив в коментарі для французького телеканалу TF1.

“Європа готується ухвалити, на основі французьких пропозицій, найжорсткіші санкції, які ми ухвалювали за 3 роки, які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну.” – Жан-Ноель Барро

Барро підкреслив, що Путін має погодитися на припинення вогню, щоб розпочати мирні переговори. Він також зазначив, що кількість російських атак на Україну зросла в п’ять разів.

“Володимир Путін більше не досягає ніякого прогресу на фронті і зараз задовольняється дощем ракет і безпілотників на житлові райони, що призводить до величезної кількості жертв серед мирного населення. Все це має припинитися, і шляхом введення санкцій…” – Жан-Ноель Барро

Французький міністр також додав, що нові санкції можуть вплинути на нафтові доходи Росії та фінансові структури, які допомагають обходити існуючі обмеження.

Віцепремʼєрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що цього тижня країни ЄС планують узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії.

“За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною.” – Ольга Стефанішина

Вона також нагадала, що раніше Угорщина блокувала ухвалення 17-го пакету санкцій, що призвело до затримки їх введення на майже добу. Стефанішина додала, що деякі країни ЄС вже почали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів.

Президент США Дональд Трамп також зустрівся в Білому домі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Трамп зазначив, що переговори про припинення війни в Газі “йдуть дуже добре”.

Він висловив упевненість у готовності ХАМАСу до припинення 21-місячного конфлікту, підкресливши, що “вони хочуть зустрітися і хочуть припинення вогню”.

Нетаньягу повідомив, що США та Ізраїль співпрацюють з іншими країнами, які можуть забезпечити палестинцям краще майбутнє, зокрема можливість переїзду до сусідніх держав.

“Якщо люди хочуть залишитися, вони можуть залишитися, але якщо вони хочуть піти, вони повинні мати можливість піти… Я думаю, що ми близькі до пошуку кількох країн.” – Біньямін Нетаньягу

Під час зустрічі Нетаньягу також висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, відзначаючи його зусилля у встановленні миру в регіоні. Крім того, Нетаньягу провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо та посланником Трампа зі справ Близького Сходу Стівом Віткоффом, який має приєднатися до переговорів у Досі для досягнення припинення вогню.