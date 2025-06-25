Дональд Трамп підтримує Ізраїль у конфлікті з Іраном: останні новини

Як заявив міністр оборони Катару, ППО перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд, повідомляє Reuters

25 червня президент США Дональд Трамп, висловлюючи своє розчарування щодо ситуації з Іраном та Ізраїлем, заявив, що “пишається Ізраїлем”. Цю думку він озвучив під час саміту НАТО, що проходив у Гаазі.

Трамп підкреслив, що Ізраїль відновив угоду про припинення вогню з Іраном після того, як з’явилися повідомлення про запуск іранських ракет та порушення домовленостей.

“Я так пишаюся ними, бо вони повернулися. Знаєте, вони пішли, бо вважали, що це було порушенням. І технічно вони мали рацію, але це просто не дуже добре спрацювало б. І вони повернули літаки.” – Дональд Трамп

Президент також зазначив, що наполягав на поверненні Ізраїлю до угоди, і вважає це позитивним кроком.

Напередодні, 24 червня, Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже набула чинності, закликавши обидві сторони дотримуватися домовленостей.

Проте, незабаром після цього Іран здійснив кілька ракетних атак на Ізраїль, внаслідок яких у Беер-Шеві загинули троє людей. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що офіційної угоди про припинення вогню немає, але Іран готовий зупинити військові дії, якщо Ізраїль припинить удари до 4 ранку за місцевим часом.

Пізніше іранське державне телебачення оголосило про початок загального припинення вогню о 7:30 ранку за місцевим часом. Після 4:00 ранку нових атак Ізраїлю на Іран не зафіксовано.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що країна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню, але згодом Ізраїль заявив про порушення режиму перемир’я з боку Ірану, який нібито випустив ракету по півночі Ізраїлю. Іран це спростував.

Трамп висловив незадоволення обома сторонами, особливо Ізраїлем, за порушення угоди, закликавши Ізраїль утриматися від бомбардувань Ірану.

“Ізраїль не буде атакувати Іран.” – Дональд Трамп

Після розмови з Нетаньягу Трамп підтвердив, що Ізраїль відмовився від планів завдати удару у відповідь на порушення перемир’я.

Передісторія конфлікту між Ізраїлем та Іраном

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану та військових потужностей, і вона триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю, а також здійснив ракетні удари по американських військових базах на Близькому Сході 23 червня.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти.

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що ці об’єкти були повністю знищені, і попередив про можливі масштабніші удари у разі відсутності миру.

Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за ці удари, тоді як Іран повідомив про евакуацію ядерних об’єктів перед атаками.

23 червня Іран випустив ракети по американських базах у Катарі та Іраку, але ППО Катару перехопила більшість із них. Трамп назвав цю атаку «дуже слабкою реакцією», яку США очікували і ефективно відбили, зазначивши, що ніхто не постраждав.